Puerto Rico tendrá un cambio notable en las condiciones del tiempo durante los próximos días, con la llegada de una masa de aire más seca acompañada por concentraciones altas y localmente muy altas de polvo del Sahara, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en San Juan.

Luego del paso de la onda tropical que ha provocado aguaceros y tronadas sobre la isla, se espera que las condiciones se tornen más secas a partir del viernes. La capa de aire sahariano limitará el desarrollo de nubosidad profunda y reducirá considerablemente la actividad de lluvia.

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Viernes: más calor y cielos brumosos

Para el viernes, el NWS anticipa condiciones mayormente secas, aunque todavía podrían registrarse aguaceros aislados, particularmente durante la mañana y en sectores del interior y oeste de Puerto Rico durante la tarde.

El polvo del Sahara será uno de los elementos principales del tiempo, provocando cielos brumosos, reducción en la visibilidad y deterioro en la calidad del aire. Las concentraciones de polvo aumentarán entre el viernes y el sábado.

La menor cantidad de lluvia y la presencia de aire más seco favorecerán un aumento en las temperaturas. El NWS advierte que habrá un riesgo elevado a significativo de calor, especialmente en áreas urbanas y costeras. Para San Juan y sus alrededores, el pronóstico contempla temperaturas máximas cercanas a los 89 grados Fahrenheit el viernes, con índices de calor que podrían superar los 100 grados.

Sábado: persistirá el polvo y habrá poca lluvia

El panorama será similar el sábado, con cielos brumosos debido a la presencia del polvo del Sahara y una actividad de lluvia bastante limitada.

No obstante, el calentamiento diurno y los efectos locales podrían provocar aguaceros aislados durante la tarde, principalmente sobre sectores del interior y oeste de Puerto Rico. El NWS también prevé condiciones ventosas, particularmente en zonas costeras y expuestas.

Las temperaturas máximas podrían rondar nuevamente los 89 grados Fahrenheit en San Juan, mientras que el calor podría sentirse más intenso debido a la poca cobertura de nubes.

Domingo: disminuye el polvo y aumenta la humedad

Para el domingo, se anticipa una mejoría gradual en las concentraciones de polvo del Sahara, ya que la capa de aire sahariano comenzará a alejarse de la región durante la noche del sábado.

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Con el regreso de niveles de humedad más cercanos a lo normal para esta época del año, aumentará nuevamente el potencial de aguaceros. El pronóstico del NWS contempla aguaceros dispersos, principalmente durante la tarde, con una posibilidad limitada de tronadas.

En algunas zonas del oeste de Puerto Rico podría existir un riesgo limitado de inundaciones durante la tarde del domingo si se desarrollan aguaceros persistentes, de acuerdo con el análisis meteorológico del NWS.

Precaución por calor, polvo y condiciones marítimas

El NWS exhorta a residentes y visitantes a mantenerse atentos a las condiciones del tiempo, especialmente por el calor, la calidad del aire y la presencia de polvo del Sahara. Se recomienda limitar las actividades prolongadas al aire libre, mantenerse bien hidratado y seguir las recomendaciones de las autoridades de salud.

Los vientos también permanecerán de moderados a fuertes durante buena parte del fin de semana. Estas condiciones podrían mantener el oleaje picado a localmente peligroso y un riesgo moderado de corrientes marinas en varias playas.

El NWS anticipa que, luego de este período más seco, la humedad volverá a aumentar durante el domingo y el lunes. Además, una masa de aire más seca podría regresar el lunes, mientras que otra onda tropical se aproxima posteriormente a la región.