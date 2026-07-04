Condiciones secas, ventosas y calurosas, acompañadas con una alta concentración de particulado de polvo del desierto del Sahara, dominarán las condiciones del tiempo este fin de semana festivo.

Se destaca, sin embargo, un “peligro elevado de incendios” forestales, principalmente para la planicie de la costa sur.

July 4th Outlook | Perspectiva para hoy 4 de julio#prwx #usviwx pic.twitter.com/sf15k3Z0RG — NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 4, 2026

Se destacó que estas mismas condiciones secas y ventosas que se registran propiciarían el rápido desarrollo de fuegos en los pastos y otra vegetación seca.

“Pronosticamos que persistirá un patrón típico de vientos alisios veraniegos en Puerto Rico hasta el lunes, ya que un amplio sistema de alta presión en superficie sobre el Atlántico central mantendrá vientos moderados del este-sureste. Este patrón favorecerá chubascos pasajeros en el este de Puerto Rico durante la noche y la mañana, seguidos de chubascos aislados por la tarde en el interior y el oeste de Puerto Rico”, detalla, además, el informe de Meteorología.

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Se proyectó un ligero aumento de la humedad entre el domingo y el lunes.

“Las cantidades de lluvia deberían mantenerse, por lo general, entre ligeras y moderadas; es posible que se produzcan acumulaciones localizadas de agua donde los chubascos afecten repetidamente la misma zona, pero el riesgo general de inundaciones se mantendrá por debajo de los criterios de peligrosidad significativa”, se indicó.

Gráfica del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan sobre los efectos del agotamiento debido al calor y la insolación o "heat stroke". ( Suministrada )

Además de la amenaza de los fuegos, los principales riesgos para la salud humana se deben a la llegada de concentraciones moderadas a altas de polvo del desierto del Sahara.

“El polvo provocará cielos brumosos, una reducción de la visibilidad y una mala calidad del aire, especialmente para los grupos sensibles. El aire más seco asociado a la Capa de Aire del Sahara (SAL, por sus siglas en inglés) también contribuirá a limitar la extensión y la intensidad de los chubascos, a pesar del aumento de la humedad disponible más adelante en el periodo”, se detalló en el informe del día.

También se alertó de un riesgo elevado de calor para hoy y mañana, domingo. Provocaría que el índice de calor sobrepase los 100 grados Fahrenheit, principalmente en las zonas costeras y urbanas.

“Este nivel de calor afecta a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente aquellas sin enfriamiento efectivo y/o hidratación adecuada. Posibles impactos en algunos sistemas de salud y en industrias sensibles al calor”, precisa el informe.

Se recomienda mantenerse hidratado y limitar la exposición directa al sol para evitar golpes de calor.

28 Fotos Toma nota para que no sufras una emergencia.

“Aunque se prevé que los valores del índice de calor se acerquen a los criterios para emitir un aviso de calor en muchas zonas costeras y urbanas de Puerto Rico esta tarde, hemos decidido no emitir dicho aviso por el momento, ya que la nubosidad generalizada existente podría retrasar el momento de máximo calentamiento. Se recomienda a los residentes y visitantes mantenerse informados sobre los pronósticos más recientes y cualquier cambio en los boletines relacionados con el calor a medida que evolucionen las condiciones a lo largo del día”, dijo Meteorología.