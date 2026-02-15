Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Quebradillas, junto a la Policía Municipal y Manejo de Emergencias, informaron que la carretera 119, en la intersección con la carretera 453 del barrio Guajataca, sector Las Palmas, permanece cerrada debido a la acumulación de agua tras las inclemencias del tiempo.

La zona presenta inundaciones significativas. El Servicio Nacional de Meteorología había advertido desde temprano que un frente estacionario provocaría lluvias en la zona norte de Puerto Rico, con posibilidad de inundaciones durante todo el día de hoy, domingo.

Inundación carretera 119 Quebradillas ( Suministrada )

Hasta el momento, la carretera permanece intransitable mientras las autoridades evalúan la situación.

Se exhorta a la ciudadanía a utilizar rutas alternas y tomar precauciones para evitar riesgos.