Puerto Rico tendrá condiciones variables este sábado, con la posibilidad de aguaceros pasajeros en algunos sectores de la Isla, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Durante las horas de la mañana, podrían desarrollarse lluvias pasajeras en las zonas expuestas al viento, particularmente en el este de Puerto Rico. Mientras, el calentamiento diurno, los efectos locales y la convergencia de las brisas marinas favorecerán la formación de aguaceros aislados durante la tarde en el interior y oeste de la Isla.

No obstante, las condiciones atmosféricas limitarán el desarrollo de nubosidad profunda y de aguaceros más intensos. Los modelos meteorológicos proyectan valores de agua precipitable entre 1.3 y 1.6 pulgadas hasta el sábado, mientras que las temperaturas en los niveles medios de la atmósfera y otros factores contribuirán a mantener un ambiente relativamente estable.

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El patrón del tiempo estará influenciado por un sistema de alta presión sobre el Atlántico central y un límite frontal que se extiende desde el Atlántico occidental hasta el noroeste del Caribe. Estos sistemas mantendrán vientos generalmente del este sobre la región.

¿Qué ocurrirá durante el domingo?

Las condiciones estarán mayormente estables el domingo, cuando se espera la llegada de una masa de aire significativamente más seca al noreste del Caribe.

Los valores de agua precipitable disminuirán a entre 0.9 y 1.1 pulgadas, por debajo de lo normal para esta época del año. Además, la humedad relativa en los niveles medios de la atmósfera bajará a menos del 20%, lo que limitará la actividad de aguaceros.

Aunque se anticipa tiempo mayormente tranquilo, podría ocurrir un aumento gradual de la humedad en los niveles bajos durante la segunda parte del día. Esto favorecería algunos aguaceros pasajeros en el este de Puerto Rico durante la mañana y precipitaciones en sectores del oeste durante la tarde.