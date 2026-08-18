El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de calor para horas de la mañana y la tarde de este martes en Puerto Rico, mientras anticipó que las lluvias asociadas a una onda tropical comenzarían a llegar a la Isla durante la noche.

Según la agencia, las condiciones permanecerán secas durante la mañana y la tarde, con índices de calor que superarán los 100 grados Fahrenheit entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m., periodo durante el cual estará vigente la advertencia de calor.

Los municipios bajo la advertencia son Cabo Rojo, Aguada, Toa Baja, Las Piedras, Carolina, Hormigueros, Barceloneta, Juana Díaz, Hatillo, Loíza, Dorado, Santa Isabel, Camuy, Vega Alta, Florida, Toa Alta, Mayagüez, Trujillo Alto, Canóvanas, Humacao, Guayama, Caguas, Ponce, Río Grande, Fajardo, Guaynabo, Manatí, San Juan, Guayanilla, Comerío, Lajas, San Germán, Naguabo, Peñuelas, Yabucoa, Cidra, Vega Baja, Cataño, Ceiba, Gurabo, Salinas, Isabela, Rincón, Charlotte Amalie, San Lorenzo, Patillas, Arroyo, Maunabo, Aguas Buenas, Juncos, Añasco, Moca, Culebra, Vieques, Arecibo, Aguadilla, Quebradillas, Luquillo, Guánica, Cayey, Yauco y Bayamón.

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[AUG 18, 2026]



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El SNM advirtió que este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente aquellas que no cuentan con una hidratación adecuada.

“Beba abundante líquido, permanezca en una habitación con aire acondicionado, evite exponerse al sol y verifique cómo se encuentran sus familiares y vecinos”, recomendó el SNM.

Sin embargo, según la agencia, el patrón seco terminará durante la noche, cuando una “onda tropical vigorosa”, anteriormente identificada como Invest 94L, se acerque a la Isla y provoque lluvias y tormentas eléctricas.

La agencia anticipó que las lluvias asociadas a la onda tropical comenzarán esta noche y se extenderán hasta mañana, miércoles, con mayor presencia de lluvia en la zona oeste del país.

Se recomienda mantenerse pendiente de las condiciones del tiempo y de las actualizaciones del SNM.