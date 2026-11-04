Puerto Rico tendrá este miércoles otra jornada calurosa, pero la combinación de humedad abundante, el calentamiento diurno y los efectos locales favorecerá el desarrollo de aguaceros y tronadas durante la tarde, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

El SNM mantiene vigente una advertencia de calor desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., periodo en el que los índices de calor podrían fluctuar entre los 100 y 108 grados Fahrenheit, especialmente en las zonas urbanas y costeras.

Los vientos, que aumentarán gradualmente desde el sur, y la humedad presente en la región contribuirán a estas condiciones. Además, la presencia de concentraciones leves de polvo del Sahara pudiera provocar cielos brumosos.

PUBLICIDAD

Ante el calor, se recomienda mantenerse hidratado, limitar la exposición prolongada al sol y seguir las medidas de prevención para evitar agotamiento por calor o golpes de calor.

Aguaceros y tronadas durante la tarde

En cuanto a las lluvias, el aumento en la humedad atmosférica favorecerá el desarrollo de aguaceros dispersos a numerosos y tronadas durante la tarde.

De acuerdo con el SNM, debido a que los vientos permanecerán relativamente débiles, las precipitaciones podrían comenzar a desarrollarse sobre la Cordillera Central y luego extenderse hacia otros sectores de Puerto Rico.

Algunas de las tronadas pudieran producir lluvias fuertes, frecuentes descargas eléctricas y ráfagas de viento. Además, el movimiento lento de los aguaceros aumentaría el potencial de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos.

Los valores de agua precipitable, una medida de la cantidad de humedad disponible en la atmósfera, aumentarán a entre 2.0 y 2.2 pulgadas durante el día.

Se espera un patrón más lluvioso el jueves

El SNM anticipa que la humedad continuará aumentando el jueves, cuando se esperan condiciones más favorables para el desarrollo de aguaceros y tronadas más generalizados.

Los modelos meteorológicos GFS y ECMWF proyectan que el agua precipitable pudiera alcanzar cerca de 2.3 pulgadas. Con vientos del sur al suroeste, se favorecerá el transporte de humedad hacia la región.

Aunque podrían registrarse algunos aguaceros durante la mañana, se espera que las lluvias más numerosas ocurran durante la tarde, particularmente en el interior, norte y este de Puerto Rico.

El patrón inestable pudiera extenderse hasta el viernes. El jueves se perfila como el día con mayor potencial de lluvias generalizadas e intensas, aunque la ubicación y cantidad exacta de precipitación todavía dependerán de cómo evolucione el sistema atmosférico.

Ante la posibilidad de acumulaciones adicionales de lluvia, aumentará el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de riachuelos y deslizamientos de terreno en zonas empinadas. El SNM exhortó a la ciudadanía, especialmente a quienes viven en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos, a mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico y a cualquier advertencia o aviso que pueda emitirse.