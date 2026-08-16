Puerto Rico tendrá este domingo condiciones del tiempo variables, con periodos de sol interrumpidos por lloviznas pasajeros, especialmente durante la mañana y en sectores del este.

Durante la tarde, aumentará la actividad de lluvia sobre el oeste de la isla, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

El organismo anticipa que la mayor parte de la humedad asociada al sistema que afecta la región se desplazará rápidamente durante el domingo. Por ello, se esperan aguaceros pasajeros sobre las aguas locales y las zonas orientales durante la mañana, mientras que en horas de la tarde podrían desarrollarse lluvias sobre el oeste de Puerto Rico.

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Para el área de San Juan, el pronóstico contempla chubascos dispersos antes del mediodía, seguidos de aguaceros y posibles tronadas entre el mediodía y las 3:00 p.m., antes de que regresen los chubascos aislados. La probabilidad de lluvia ronda el 50%, mientras que podrían acumularse entre media y tres cuartos de pulgada de lluvia en algunos sectores.

Las temperaturas máximas estarán cerca de los 89 grados Fahrenheit, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 103 grados en algunas zonas.

El viento será otro factor importante durante la jornada. Se esperan vientos del este de entre 14 y 17 millas por hora, con ráfagas de hasta 22 millas por hora en el área de San Juan. El SNM indicó que las condiciones ventosas podrían persistir hasta finales del domingo.

Riesgo en playas

Las condiciones marítimas también permanecerán peligrosas. El SNM mantiene un alto riesgo de corrientes de resaca hasta finales del domingo, por lo que se recomienda a los bañistas evitar entrar al agua y seguir las instrucciones de salvavidas, patrullas de playa y las banderas colocadas en las costas.

Además, continúan vigentes avisos para embarcaciones pequeñas en varias zonas marítimas debido a vientos fuertes y oleaje peligroso. El SNM anticipa mares de entre 5 y 7 pies, con olas ocasionales de 8 a 9 pies en aguas mar afuera y algunos pasajes locales.

Durante la noche del domingo, las condiciones tenderán a mejorar, aunque todavía podrían registrarse algunos chubascos aislados, principalmente durante las primeras horas de la madrugada.