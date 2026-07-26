“El calor será el principal riesgo hoy“.

Así lo advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), que emitió una advertencia de calor para 61 municipios de Puerto Rico debido a las altas temperaturas que se esperan durante el día de hoy, domingo.

Según el informe diario de la agencia, las condiciones calurosas podrían representar un riesgo para la población, por lo que exhortó a tomar medidas de precaución, especialmente durante las horas de mayor exposición al calor, entre 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, cuando los índices de calor superarán los 100 grados Fahrenheit (°F).

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Los pueblos bajo la advertencia de calor son: Toa Baja, Vega Alta, Peñuelas, Camuy, Yabucoa, Arecibo, Barceloneta, Guayama, Ceiba, Vega Baja, Canóvanas, Manatí, Carolina, San Germán, Comerío, Guayanilla, Culebra, Bayamón, Trujillo Alto, Aguadilla, Quebradillas, Yauco, Patillas, Loíza, Cabo Rojo, Guánica, Cayey, Cidra, Gurabo, Juana Díaz, Aguada, Luquillo, Ponce, Santa Isabel, Hatillo, Hormigueros, Rincón, Toa Alta, San Juan, Fajardo, Lajas, Juncos, Guaynabo, San Lorenzo, Florida, Naguabo, Río Grande, Moca, Las Piedras, Dorado, Humacao, Isabela, Añasco, Vieques, Arroyo, Maunabo, Cataño, Aguas Buenas, Caguas, Salinas y Mayagüez.

07/26



ES: 🌡️ Calor peligroso hoy. Aguaceros y tormentas aisladas esta tarde. Una onda tropical aumentará las lluvias desde esta noche. #PRwx #USVIwx



EN: 🌡️ Dangerous heat today. Isolated afternoon storms. A tropical wave brings wetter weather tonight. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/7gu3Er16y5 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 26, 2026

Este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles a las altas temperaturas, especialmente a quienes no cuentan con acceso adecuado a sistemas de enfriamiento o no mantienen una hidratación suficiente. Entre los grupos de mayor riesgo figuran los adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades físicas o laborales al aire libre.

“Limite las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor. Manténgase hidratado y busque lugares con aire acondicionado cuando sea posible”, recomendó la agencia.