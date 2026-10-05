El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan anticipó un patrón típico de tiempo durante este lunes y martes, con períodos de calor durante la mañana y el desarrollo de aguaceros y tronadas en horas de la tarde.

Según el pronóstico, una vaguada al oeste-noroeste de la región perderá influencia gradualmente, mientras una zona de altas presiones en niveles medios de la atmósfera comenzará a fortalecerse.

Aunque las temperaturas en los niveles bajos continuarán por encima de lo normal, el calentamiento en niveles superiores y una estabilidad atmosférica moderada limitarán la intensidad general de las tormentas.

Sin embargo, la presencia de suficiente humedad, el calentamiento diurno, la convergencia de las brisas marinas y los efectos del terreno favorecerán el desarrollo de aguaceros y tronadas durante las tardes.

PUBLICIDAD

Las zonas con mayor probabilidad de actividad de lluvia serán el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico, mientras que durante las noches y mañanas los aguaceros continuarán concentrándose principalmente en las áreas que reciben el viento.

Calor como principal riesgo

El SNM señaló que el calor será el principal peligro durante las últimas horas de la mañana y primeras de la tarde, con el mayor riesgo previsto para este lunes.

A medida que el calentamiento diurno provoque el desarrollo de tormentas, el riesgo principal cambiará hacia lluvias localmente intensas, inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, además de rayos frecuentes.

Estas condiciones serán más probables durante la tarde y primeras horas de la noche, particularmente en sectores del interior y oeste de Puerto Rico.

El SNM recomienda mantenerse atento a las condiciones del tiempo, especialmente durante las tardes, cuando podrían desarrollarse tormentas de forma rápida en sectores del interior y oeste.