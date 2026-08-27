El Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantiene bajo vigilancia una onda tropical identificada como el Invest 96L, ubicada en el Atlántico oriental, al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde, por su potencial para convertirse en un ciclón tropical durante los próximos dos días.

En su boletín de las 8:00 p.m. del miércoles, el NHC informó que el sistema está asociado a un área de baja presión y que la actividad de aguaceros y tormentas eléctricas ha mostrado una ligera mejor organización en las últimas horas.

No obstante, los datos recientes de satélite indican que la circulación del sistema aún no está bien definida, por lo que todavía no se considera una depresión tropical.

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Según los meteorólogos, las condiciones ambientales son moderadamente favorables para que el sistema continúe desarrollándose mientras avanza hacia el oeste y oeste-noroeste a unas 20 millas por hora sobre el Atlántico oriental y central.

El NHC advirtió, sin embargo, que las condiciones podrían deteriorarse durante el fin de semana, lo que reduciría significativamente las posibilidades de que el fenómeno siga fortaleciéndose.

Al momento sigue teniendo un 60% de posibilidad de desarrollo en 7 días.

Por el momento, el sistema se encuentra lejos del Caribe y no representa una amenaza inmediata para Puerto Rico o las demás islas de la región. Los expertos recomiendan continuar atentos a la evolución de la onda durante los próximos días.