El Centro Nacional de Huracanes (CNH) mantiene bajo vigilancia los Invest AL92 y AL94, mientras el primero, aunque se ha mostrado menos organizado, podría dejar entre 1 y 2 pulgadas de lluvia sobre Puerto Rico, además de ráfagas de viento y condiciones inestables.

Según el informe de las 2:00 p.m. de la agencia meteorológica, los aguaceros y las tormentas eléctricas asociadas con el Invest AL92 se han vuelto menos organizados. Además, datos recientes de vientos obtenidos mediante satélite indican que el sistema no tiene una circulación cerrada.

Ante estas condiciones, el CNH redujo de 80% a 60% la probabilidad de desarrollo ciclónico del sistema durante las próximas 48 horas.

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Aunque las probabilidades de desarrollo han disminuido, el CNH indicó que “se recomienda a los residentes de las Antillas Menores mantenerse ”atentos a la evolución de este sistema, ya que son posibles vientos en ráfagas y periodos de lluvia fuerte entre la noche del viernes y el sábado, independientemente de que se desarrolle o no”.

Más temprano este jueves, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan había emitido una advertencia en la misma línea, al señalar que Puerto Rico podría registrar entre 1 y 2 pulgadas de lluvia, además de ráfagas de viento y tiempo inestable, particularmente a lo largo de las áreas costeras del sur.

De otro lado, el Invest AL94 mantiene una probabilidad de desarrollo ciclónico de 30% durante las próximas 48 horas y de 50% durante los próximos siete días.

Este sistema, localizado a varios cientos de millas al suroeste de las islas de Cabo Verde, está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas.

Pese a que se mantiene desorganizado, el CNH no descarta una posible formación del sistema durante el fin de semana como depresión tropical.

“Se pronostica que las condiciones ambientales serán, en general, favorables para un desarrollo gradual, y podría formarse una depresión tropical a finales de esta semana o durante el fin de semana, mientras la onda se desplaza hacia el oeste o el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical oriental y central”, terminó diciendo el CNH.

El CNH continuará vigilando ambos sistemas y recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales sobre su evolución. Latemporada de huracanes en el Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.