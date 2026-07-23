El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió para este jueves una advertencia de calor, la cual impactaría a la mayor parte de Puerto Rico.

La advertencia estará vigente entre 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

[JULY 23,2026]



⚠️☀️ Una Advertencia de Calor está en efecto desde las 10 AM hasta las 5 PM AST.

⚠️☀️ A Heat Advisory is in effect from 10 AM to 5 PM AST.#prwx #usviwx pic.twitter.com/hDnoqMsqpp — NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 23, 2026

Los pueblos bajo advertencia son San Juan, Santa Isabel, Mayagüez, Arecibo, Vega Baja, Canóvanas, Culebra, Dorado, Las Piedras, Fajardo, Aguada, Ceiba, Naguabo, Moca, Lajas, Cataño, Añasco, Rincón, Quebradillas, Guaynabo, Juana Díaz, Río Grande, Caguas, Maunabo, Salinas, Vega Alta, Humacao, Cayey, Yauco, Guayama, Loíza, Camuy, Aguas Buenas, Juncos, Isabela, Hormigueros, Toa Alta, Manatí, Bayamón, Trujillo Alto, Cabo Rojo, Guánica, Patillas, Gurabo, Guayanilla, Carolina, Vieques, Comerío, Luquillo, Yabucoa, Florida, Hatillo, Peñuelas, Arroyo, Barceloneta, Aguadilla, San Lorenzo, Cidra, Toa Baja, Ponce, y San Germán.

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Se precisó en el informe de la advertencia que “este nivel de calor afecta a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente a aquellas que no cuentan con sistemas de refrigeración eficaces ni una hidratación adecuada”.

Gráfica publicada por el Servicio Nacional de Meteorología. ( Captura )

Se recomendó tomar suficiente agua y descansar con frecuencia a la sombra para evitar un golpe de calor u otras condiciones relacionadas con las altas temperaturas previstas.

En general, Meteorología augura que la temperatura esté en los bajos 90 grados Fahrenheit. Pero, combinado con la humedad, se sentiría sobre los 100 grados el índice de calor.

Por otro lado, se espera que dos ondas tropicales, catalogadas como débiles, dejen lluvias sobre Puerto Rico mañana, viernes, así como “tarde” el domingo.

En el ambiente hay partículas de polvo del desierto del Sahara, de moderado a alto, por lo que los cielos estarán brumosos.