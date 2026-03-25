El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios de la zona oeste y central de Puerto Rico.

Las advertencias fueron emitidas luego de que, temprano hoy miércoles, la agencia alertara sobre lluvias que afectarían la isla, con alto riesgo de inundaciones en gran parte del país.

Los municipios bajo advertencia son Aguada, Añasco, Las Marías, Maricao, Mayagüez, Moca, Rincón y San Sebastián, donde el aviso se mantiene vigente hasta las 4:00 de la tarde.

⚠️AGUADA, AÑASCO, LAS MARÍAS, MARICAO, MAYAGÜEZ, MOCA, RINCÓN, SAN SEBASTIÁN⚠️



Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.



Until | Hasta 4:00 PM AST MAR 25.#PRwx pic.twitter.com/WHmf5smckm — NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 25, 2026

Por su parte, la advertencia para Adjuntas, Lares y Utuado estará en efecto hasta las 3:45 de la tarde.

“Inundaciones en áreas de baja elevación y de pobre drenaje son posibles”, advirtió el SNM.

La agencia recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a las condiciones del tiempo y ejercer precaución en las carreteras.