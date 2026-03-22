El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió hoy domingo una advertencia de inundaciones para varios pueblos de la Isla.

Según la información suministrada por la agencia, la advertencia fue emitida inicialmente para los pueblos de Cataño y San Juan, donde podrían registrarse inundaciones urbanas y en riachuelos.

Los municipios de Carolina y Loíza también se encuentran bajo la misma advertencia, que permanecerá vigente hasta las 11:45 de la mañana.

Posteriormente, los pueblos de Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel y Salinas fueron incluidos hasta la 1:15 de la tarde.

De otro lado, el municipio de Toa Alta está bajo la advertencia hasta las 2:00 de la tarde.

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El SNM había advertido más temprano que las lluvias asociadas a un frente frío podrían intensificarse de moderadas a fuertes, generando posibles inundaciones.

“La mayoría de las áreas puede esperar un riesgo limitado de inundaciones; sin embargo, el interior y el interior oeste presentan un riesgo elevado de inundaciones, incluyendo inundaciones urbanas y en áreas bajas”, indicó la agencia, que recomendó extremar la precaución en las carreteras.

El SNM también exhortó a la población a mantenerse alerta ante posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como a evitar cruzar carreteras inundadas.

“Aunque no esté lloviendo en su área, los ríos pueden aumentar rápidamente debido a lluvias río arriba”, advirtió el SNM.