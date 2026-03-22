Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico
Lluvias del frente frío mantienen en alerta a varios pueblos.
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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió hoy domingo una advertencia de inundaciones para varios pueblos de la Isla.
Según la información suministrada por la agencia, la advertencia fue emitida inicialmente para los pueblos de Cataño y San Juan, donde podrían registrarse inundaciones urbanas y en riachuelos.
⚠️NORTHERN SAN JUAN & CATAÑO⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 22, 2026
Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta 10:45 AM AST MAR 22.#PRwx pic.twitter.com/IvuqboQaOo
Los municipios de Carolina y Loíza también se encuentran bajo la misma advertencia, que permanecerá vigente hasta las 11:45 de la mañana.
⚠️NORTHERN CAROLINA & LOIZA⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 22, 2026
Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta 11:45 AM AST MAR 22.#PRwx pic.twitter.com/xn6RHB9BpM
Posteriormente, los pueblos de Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel y Salinas fueron incluidos hasta la 1:15 de la tarde.
⚠️PONCE, JUANA DIAZ, SALINAS & SANTA ISABEL⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 22, 2026
Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta 1:15 PM AST MAR 22.#PRwx pic.twitter.com/srqJy96TPb
De otro lado, el municipio de Toa Alta está bajo la advertencia hasta las 2:00 de la tarde.
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⚠️TOA ALTA⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 22, 2026
Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta 2:00 PM AST MAR 22.#PRwx pic.twitter.com/MNvQ1vjAj8
El SNM había advertido más temprano que las lluvias asociadas a un frente frío podrían intensificarse de moderadas a fuertes, generando posibles inundaciones.
“La mayoría de las áreas puede esperar un riesgo limitado de inundaciones; sin embargo, el interior y el interior oeste presentan un riesgo elevado de inundaciones, incluyendo inundaciones urbanas y en áreas bajas”, indicó la agencia, que recomendó extremar la precaución en las carreteras.
El SNM también exhortó a la población a mantenerse alerta ante posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como a evitar cruzar carreteras inundadas.
“Aunque no esté lloviendo en su área, los ríos pueden aumentar rápidamente debido a lluvias río arriba”, advirtió el SNM.