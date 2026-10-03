El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este sábado una advertencia de inundaciones para sectores de Bayamón, Guaynabo y San Juan, debido a las fuertes lluvias en la zona.

La advertencia estará vigente hasta las 4:00 p.m.

Según el SNM, el radar doppler detectó lluvias fuertes alrededor de la 1:24 p.m., mientras que ya se habían registrado hasta 2 pulgadas de lluvia en algunas zonas.

El organismo anticipó que podrían caer entre 1 y 2 pulgadas adicionales, lo que podría provocar inundaciones menores, particularmente en áreas bajas y lugares con problemas de drenaje.

También existe la posibilidad de que se acumule agua sobre las carreteras y que se desborden zonas con drenaje deficiente.

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Entre los lugares que podrían experimentar inundaciones se encuentran San Juan, Guaynabo y Bayamón.

El SNM recordó a los conductores que no deben intentar atravesar carreteras inundadas. “Date la vuelta, no te ahogues”, es la recomendación de seguridad ante la presencia de agua sobre las vías, debido a que muchas muertes por inundaciones ocurren dentro de vehículos.

La agencia también exhortó a reportar cualquier inundación observada a las autoridades locales o a la Policía, siempre que hacerlo sea seguro.