Una onda tropical ya está provocando lluvias en la zona oeste de la Isla, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios de esa región.

Según el informe, la advertencia de inundaciones está vigente para Moca, Lares y San Sebastián hasta las 5:00 de la tarde.

[Sep 23] ⚠️ FLOOD ADVISORY | ADVERTENCIA DE INUNDACIONES 📍 San Sebastián & Moca ⏰ Until | Hasta: Wed Sep 23, 5 PM AST | Mie, 23 sept, 5 PM AST #PRwx #USVIwx https://t.co/YfiZKCK7ME — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 23, 2026

“El radar Doppler detectó lluvia intensa y tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones urbanas. Se ha registrado hasta 1 pulgada de lluvia”, advirtió el SNM.

📅 Wed, Sep 23, 2026 🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones ⏰ Wed Sep 23, 5:00 PM AST | mié, 23 sept, 5:00 p. m. AST Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas. #PRwx #USVIwx https://t.co/EDoGaEpcGi — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 23, 2026

Más temprano, la agencia había advertido que, aunque el calor dominaría gran parte del día, las lluvias asociadas a una onda tropical afectarían a Puerto Rico durante horas de la tarde.

El SNM recomendó a los conductores ejercer precaución y no intentar cruzar zonas inundadas.