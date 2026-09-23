Una onda tropical ya está provocando lluvias en la zona oeste de la Isla, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios de esa región.

Según el informe, la advertencia de inundaciones está vigente para Moca, Lares y San Sebastián hasta las 5:00 de la tarde.

“El radar Doppler detectó lluvia intensa y tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones urbanas. Se ha registrado hasta 1 pulgada de lluvia”, advirtió el SNM.

Más temprano, la agencia había advertido que, aunque el calor dominaría gran parte del día, las lluvias asociadas a una onda tropical afectarían a Puerto Rico durante horas de la tarde.

El SNM recomendó a los conductores ejercer precaución y no intentar cruzar zonas inundadas.