El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este martes dos advertencias de inundaciones para varios municipios del oeste de Puerto Rico debido a fuertes lluvias asociadas con tronadas.

La primera advertencia cubre los municipios de Añasco y Las Marías, donde el SNM anticipó inundaciones en zonas urbanas y pequeños riachuelos. La alerta estará vigente hasta las 5:45 p.m.

Según el SNM, el radar Doppler detectó fuertes precipitaciones alrededor de las 3:40 p.m., luego de que cayeran entre una y dos pulgadas de lluvia. Además, se esperan acumulaciones adicionales de hasta una pulgada, lo que podría provocar inundaciones menores.

PUBLICIDAD

La segunda advertencia incluye el norte de Cabo Rojo, Hormigueros y Mayagüez, también hasta las 5:45 p.m.

En esta zona, el radar detectó fuertes lluvias asociadas con tronadas alrededor de las 2:38 p.m. Para ese momento, se habían registrado entre una y dos pulgadas de precipitación, con la posibilidad de que cayera hasta una pulgada adicional.

El SNM advirtió sobre posibles corrientes peligrosas en cruces de poca profundidad y desbordamientos en áreas con problemas de drenaje.

Entre los efectos que podrían provocar las lluvias figuran el aumento en el nivel de pequeños riachuelos, la acumulación de agua en carreteras y la inundación de áreas que normalmente permanecen secas.

La agencia exhortó a los conductores a no intentar cruzar carreteras inundadas y recordó que la mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurre dentro de vehículos.

También recomendó informar cualquier inundación observada a las autoridades locales o a la Policía, siempre que hacerlo no represente un riesgo para la seguridad.