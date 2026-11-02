El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este lunes dos advertencias de inundaciones para seis municipios del oeste de Puerto Rico debido a fuertes aguaceros y tronadas que podrían provocar inundaciones urbanas y en pequeños riachuelos.

La primera advertencia estará vigente hasta las 5:00 p.m. para Aguada, Añasco y Rincón. La segunda, que cubre a Isabela, Moca y San Sebastián, permanecerá en efecto hasta las 4:45 p.m.

Según el SNM, el radar Doppler detectó lluvias fuertes asociadas con tronadas. Para las 3:07 p.m., se habían registrado hasta 1.5 pulgadas de lluvia en Aguada, Añasco y Rincón, mientras que en Isabela, Moca y San Sebastián se reportó una cantidad similar a las 2:39 p.m.

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Los meteorólogos anticiparon entre una y dos pulgadas adicionales de lluvia en ambos sectores, lo que podría ocasionar inundaciones menores en zonas bajas y áreas con problemas de drenaje.

Además, se esperan aumentos en el nivel de pequeños riachuelos y quebradas que normalmente permanecen secos.

El SNM exhortó a los conductores a mantenerse atentos a las condiciones del tiempo y evitar transitar por carreteras inundadas. También advirtió sobre los riesgos de cruzar vados y cruces de poca profundidad durante episodios de lluvia intensa.

Las autoridades meteorológicas recalcaron que los conductores deben buscar rutas alternas y nunca intentar atravesar una vía cubierta por agua, aunque aparenten tener poca profundidad.