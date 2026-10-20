Llegó la lluvia de la tarde. El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este martes advertencias de inundaciones para nueve municipios de Puerto Rico debido a las fuertes lluvias asociadas con tronadas, que podrían provocar acumulaciones de agua en las carreteras y en áreas con problemas de drenaje.

Las advertencias estaban vigentes hasta las 4:30 de la tarde para Vega Baja, Dorado, Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta; así como Arecibo, Barceloneta, Florida y Manatí.

Según los boletines emitidos alrededor de las 2:25 de la tarde, el radar Doppler detectó lluvias intensas y se habían registrado entre una y dos pulgadas de precipitación en las zonas bajo advertencia.

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El SNM anticipó entre una y dos pulgadas adicionales de lluvia en Vega Baja, Dorado, Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta. Para Arecibo, Barceloneta, Florida y Manatí, se esperaban acumulaciones adicionales de hasta una pulgada.

Estas precipitaciones podrían ocasionar inundaciones menores en zonas urbanas, pequeños riachuelos, áreas bajas y sectores con drenaje deficiente.

Ante el riesgo de inundaciones, el SNM exhortó a los conductores a evitar transitar por carreteras anegadas y a buscar rutas alternas cuando encuentren acumulaciones de agua.

La agencia recordó que muchas muertes relacionadas con inundaciones ocurren cuando las personas intentan cruzar con sus vehículos por vías inundadas.

Además, recomendó informar sobre cualquier inundación observada a las autoridades de emergencia o a la Policía, siempre que hacerlo no represente un riesgo para la seguridad.

El SNM también advirtió que las lluvias adicionales podrían agravar las inundaciones menores en las zonas afectadas mientras permanecieran activas las advertencias.