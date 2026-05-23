El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió en la tarde de este sábado un aviso de inundaciones para Mayagüez y advertencias de inundaciones para otras zonas del oeste y el sur de la Isla.

La lluvia se anticipaba, debido a que “una extensa masa de humedad tropical” se desplaza sobre Puerto Rico.

A las 2:01 p.m. se emitió un aviso de inundaciones para Mayagüez hasta las 5:00 p.m. Bajo esta tipo de alerta, se establece que las inundaciones pudiesen estar ocurriendo en riachuelos, quebradas, zonas urbanas y carreteras.

El informe indica que “el radar Doppler indicaba que tronadas producen fuertes lluvias en el área bajo aviso. Entre dos a tres pulgadas de lluvia han caído. Otras una a dos pulgadas adicionales pudiesen caer en la zona. Se están produciendo inundaciones repentinas o se prevé que comiencen en breve”, dice el informe de Meteorología.

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Además, se han emitido advertencias de inundaciones para Añasco y Las Marías, así como para Ponce y Juana Díaz. Ambas están activas hasta las 5:00 p.m.

El informe meteorológico indica que para Añasco y Las Marías han caído hasta dos pulgadas de lluvia y se espera una pulgada adicional dentro del periodo de advertencia.

Mientras, para Ponce y Juana Díaz se registran se han reportado hasta dos pulgadas de lluvia y es posible que otras dos pulgadas caigan dentro del periodo bajo advertencia.

Meteorología recomendó no conducir por zonas inundadas.