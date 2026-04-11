Las condiciones del tiempo para este sábado fluctuarán entre el calor y la lluvia.

La situación es tan que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) alertó que hay un “riesgo de calor limitado hoy para las zonas costeras y urbanas”.

Especificamente, se esperan temperaturas que ronden los 90 grados Fahrenheit. Pero, ante la humedad disponible, esa temperatura se sentirá como índice de calor en los 100 grados.

Estas temperaturas se debe a que los vientos están del este sureste.

Mientras, también se emitió un comunicado para avisar de un riesgo elevado de inundaciones para la zona noroeste de la Isla y limitado para el noreste, pueblo de la zona central, oeste (hasta Mayagüez) y norte (desde Aguadilla a Manatí).

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“Para hoy, se pronostica un riesgo de inundación de limitado (acumulación de agua en carreteras y áreas con drenaje deficiente, con baja probabilidad de inundaciones urbanas y en pequeños arroyos) a elevado (inundaciones en áreas urbanas, carreteras, pequeños arroyos y cauces secos, con baja probabilidad de crecidas repentinas aisladas). Esto se debe principalmente a las lluvias convectivas y tormentas eléctricas vespertinas sobre el interior y el oeste y noroeste de Puerto Rico, causadas por el calentamiento diurno, los efectos orográficos locales y la convergencia de la brisa marina. Las lluvias advectivas también afectarán la región este. Es posible que se desarrollen lluvias vespertinas a sotavento de las islas locales y El Yunque”, detalló Meteorología.

Además de lluvia, Meteorología indicó que podrían reportarse tormentas eléctricas.

La mayor alerta que emitió el SNM se debe a la llegada de una vaguada desde mañana, domingo.

La situación es tal que se advirtió que durante la tarde se pudiera emitir una vigilancia de inundaciones. Es que se espera que la vaguada deje entre una a tres pulgadas de lluvias y cantidades mayores en zonas aisladas.

El informe precisa que “se espera una transición hacia un patrón más húmedo e inestable a principios de la próxima semana debido a una vaguada que se aproxima. Está aumentando la probabilidad de inundaciones urbanas y riachuelos, inundaciones repentinas aisladas, deslizamientos de tierra y crecidas rápidas de los ríos”.

Se alertó que “se pronostica la mayor actividad para la noche del lunes y el martes”.

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Además, se informó que “se espera que la actividad sea más intensa en el interior, afectando a zonas del centro-sur, oeste y suroeste de Puerto Rico. Para la noche del lunes y el martes, se prevé que las condiciones sean aún más favorables para la formación de fuertes lluvias, especialmente en Vieques, Culebra, el este y el norte de Puerto Rico”.

En cuanto a las condiciones marítimas, se informó que un “riesgo alto de corrientes marinas está en efecto este fin de semana para la costa noroeste a este de Puerto Rico y Culebra”.

Se pide a los bañistas no entrar a nadar en aguas afectadas por las corrientes, ya que aumenta el riesgo de ahogamiento.