Varios días de tiempo inestable se anticipan en Puerto Rico con la llegada de una vaguada entre el lunes y martes, informó este viernes el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Se espera que los aguaceros más fuertes ocurran durante la noche del lunes y la madrugada del martes, con acumulaciones de lluvia de entre 1 y 3 pulgadas por día, y cantidades aisladas mayores.

[Apr 10, 2026] ⛈️ A transition toward a wetter and more unstable pattern is expected early next week. ⛈️ Se espera una... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Friday, April 10, 2026

Las zonas con mayor probabilidad de recibir las lluvias más intensas son el este, norte e interior de Puerto Rico, “aunque existe incertidumbre sobre la ubicación exacta”, advirtió la agencia.

“La primera ronda de lluvias se espera que llegue a la región desde la noche del domingo hasta temprano el lunes. En la mañana del lunes, aguaceros y tormentas eléctricas aisladas se desplazarán sobre las Islas Vírgenes y sectores del este de Puerto Rico. Luego, en la tarde, se espera que se desarrolle actividad más fuerte en el interior, moviéndose hacia partes del centro-sur, oeste y suroeste de Puerto Rico”, explicó Meteorología.

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“Para finales del lunes y durante el martes, se espera que las condiciones sean aún más favorables para periodos de lluvias intensas sobre las islas, pero especialmente fuertes en St. Thomas y St. John, Vieques, Culebra, el este y norte de Puerto Rico”, agregó.

Pronóstico de lluvia acumulada de 120 horas, equivalente a un periodo de cinco días de precipitación, desde el viernes 10 de abril hasta el miércoles 15 de abril de 2026. ( Servicio Nacional de Meteorología )

Este panorama podría complicar la rutina diaria, con inundaciones repentinas, aumentos rápidos en los niveles de los ríos y deslizamientos de terreno.

Aunque para miércoles y jueves la intensidad de las lluvias podría disminuir gradualmente, la humedad seguirá alta, por lo que persistirá el potencial de aguaceros dispersos.