¿Apoyaría la idea de que se active una alerta en su celular cuando las condiciones de las playas estén peligrosas?

Esa es la intención del Proyecto de la Cámara de Representantes 1204, de la autoría del legislador Joel I. Franqui Atiles, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, radicada este lunes, para crear la “Ley Habilitadora del Plan de Alerta de Corrientes Marinas y Condiciones Costeras de Puerto Rico”.

De acuerdo con la exposición de motivos, “esta herramienta permitirá coordinar permanentemente el flujo de información entre agencias estatales, municipales, federales, operadores turísticos y establecimientos de hospedaje, fortaleciendo la capacidad de respuesta de los equipos de rescate y emergencias, velando por que la ciudadanía y los visitantes tomen decisiones informadas que salvaguarden sus vidas”.

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16 Fotos Lista de las playas en las que se han reportado ahogados recientemente.

La legislación establecería un marco legal para que entre en vigor un sistema formal, uniforme y obligatorio, que permita prevenir incidentes en playas asociados a oleaje fuerte, corrientes marinas y condiciones costeras peligrosas, integrando la tecnología, la coordinación interagencial y la comunicación masiva.

A su vez, propone que las compañías de vallas publicitarias separen espacios en sus pantallas digitales para la publicación, sin alteraciones y en un formato estándar de alertas oficiales, cuando el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) declare avisos o advertencias relacionados con corrientes marinas, oleaje fuerte u otras condiciones costeras peligrosas, de la manera más rápida y efectiva.

“Yo entiendo que todo medio de difusión que tenga contrato con el gobierno de Puerto Rico, como ayuda al público, que cedan parte de su espacio para alertar cuando ocurre este tipo de aviso de emergencias, que colaboren para difundir esta información importante”, sostuvo el representante.

Su finalidad es que el mensaje automático les llegue a los turistas que se encuentren en la isla, al igual que los residentes en Puerto Rico reciben las alertas como los avisos de inundaciones y de emergencias, en caso de desapariciones de personas (Amber, Ashanti, Mayra Elías, Rosa y Silver).

El representante Joel Franqui Atiles. (GFR Media)

El objetivo, mencionó, es simple: salvar vidas mediante el acceso a la información en tiempo real sobre las condiciones marítimas peligrosas, reduciendo los altos riesgos que enfrentan los rescatistas, los incidentes graves y las muertes.

El mensaje debe ser enviado mediante el Sistema de Alerta de Emergencia Móvil (WEA, en inglés), que funciona enviando alertas de emergencia críticas directamente a teléfonos móviles compatibles en áreas geográficas específicas.

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Será un sistema gratuito y automático de seguridad pública que avisa sobre amenazas inminentes, alertas por desapariciones o clima extremo, según el proyecto de ley.

“Alerta automáticamente de las condiciones marítimas, de las condiciones del tiempo y de lo peligrosos que son. Y yo creo que por más esfuerzo que hace el gobierno, muchas veces, en las redes sociales, en los medios de comunicación, vemos que no es suficiente, pues entonces el mecanismo más directo que se me ocurre es este sistema WEA, que ya todos lo conocemos cada vez que ocurre una emergencia”, expuso Franqui Atiles.

NMEAD recibirá el apoyo del Departamento de Seguridad Pública (ente al que responde), la Policía de Puerto Rico, la Guardia Costera, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, los municipios costeros la Compañía de Turismo, y los hoteles y hospederías. Los lugares de alojamiento ayudarían a notificar sobre el cierre de playas y orientar directamente a los visitantes.

“Queremos que sea igual que las alertas existentes (del Servicio Nacional) de Meteorología, de inundaciones, que no tiene ningún costo para el pueblo”, explicó el legislador.

NMEAD también se encargará de tramitar los permisos con las agencias federales.

El legislador recomendó que el gobierno debe crear una campaña más organizada, que se invierta en la rotulación de los balnearios y en la colocación de banderas rojas cuando el oleaje está fuerte, y que se le dé prioridad a este problema.

“Yo creo que Turismo, a través de las promociones que tiene, puede invertir parte de su dinero dirigido a la seguridad acuática”, afirmó el representante de Hatillo, Camuy y Quebradillas.

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Además, el P de la C 1204 establece que todo hotel, parador, hospedería, alquiler a corto plazo y operador turístico que estén ubicados o que operen en zonas costeras deberán exhibir información oficial actualizada sobre condiciones costeras, notificar mediante carteles o medios digitales cuando exista un aviso o cierre de playa y proveer información sobre cómo acceder a la plataforma digital del Plan de Alerta.

Se realizarían vistas públicas para que el proyecto se apruebe y se convierta en ley lo antes posible, finalizó Franqui Atiles.

En lo que va de año, 16 personas han perecido ahogadas, de las cuales siete son turistas.

Durante la Semana Santa, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales orientó a 813 bañistas para que salieran de las playas que no estaban aptas para nadar, y las autoridades recataron a 27 personas y cinco embarcaciones.