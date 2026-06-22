El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de calor para más de 50 municipios de Puerto Rico durante este lunes, debid 105 grados Fahrenheit.

Según el informe diario de la agencia, la advertencia estará vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para zonas costeras y urbanas de la Isla. Además, se espera la presencia de polvo del Sahara, lo que podría afectar la calidad del aire.

Los municipios bajo advertencia de calor son Bayamón, Cayey, Yabucoa, Yauco, Arroyo, Aguada, Humacao, Guayama, Vega Alta, Vieques, Maunabo, Manatí, San Lorenzo, Lajas, Juncos, Ceiba, Hatillo, Arecibo, Río Grande, Guaynabo, Aguadilla, Toa Alta, Naguabo, Rincón, Carolina, Patillas, Toa Baja, Comerío, Santa Isabel, Culebra, Ponce, Camuy, Barceloneta, Mayagüez, Cidra, Peñuelas, Canóvanas, San Juan, Cataño, Dorado, Florida, Caguas, Cabo Rojo y Juana Díaz.

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También están bajo advertencia Hormigueros, Las Piedras, Luquillo, Guayanilla, Gurabo, Quebradillas, San Germán, Aguas Buenas, Moca, Salinas, Fajardo, Loíza, Guánica, Isabela, Trujillo Alto y Vega Baja.

[June 22nd, 2026]



🔥🌫️ Heat Advisory in effect from 10 AM–5 PM. Dangerous heat and Saharan dust may impact your health today.



🔥🌫️ Advertencia de Calor de 10 AM–5 PM. El calor peligroso y el polvo del Sahara pueden afectar su salud hoy. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/16Hk2Qnnyr — NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 22, 2026

“Manténgase hidratado. Reduzca actividades al aire libre y busque sombra. Utilice ropa ligera. Limite la exposición prolongada al aire libre si es sensible al polvo. Asegúrese de que sus mascotas tengan agua y sombra”, recomendó la agencia.

Este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles a las altas temperaturas, especialmente a quienes no cuentan con acceso adecuado a sistemas de enfriamiento o no mantienen una hidratación suficiente. Entre los grupos de mayor riesgo figuran los adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades físicas o laborales al aire libre.

Para reducir el riesgo de agotamiento por calor o golpe de calor, las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar ropa ligera y de colores claros, y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible.

Asimismo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés) recomienda a las personas que trabajan al aire libre tomar descansos frecuentes en áreas con sombra o con aire acondicionado, especialmente durante las horas de más calor, para disminuir el riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con las altas temperaturas.