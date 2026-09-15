Estos pueblos están bajo advertencia de inundaciones
Ya han caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia.
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Las fuertes lluvias y tronadas que afectan este martes la zona oeste de Puerto Rico provocaron un advertencia de inundaciones para varios municipios de esa región.
Según informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la advertencia está vigente para Añasco, Las Marías, Maricao y Mayagüez hasta las 4:15 p.m. de hoy.
La agencia indicó que son posibles “inundaciones menores en áreas bajas y zonas con problemas de drenaje” y señaló que ya han caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia en el área.
📅 Tue, Sep 15, 2026 🌧️ FLOOD ADVISORY | ADVERTENCIA DE INUNDACIONES 📍 Añasco, Las Marías, Maricao, and Mayagüez ⏰ Until | Hasta: Tue Sep 15, 4:15 PM AST | mar, 15 sept, 4:15 p. m. AST #PRwx #USVIwx https://t.co/LiL9nArWT8— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 15, 2026
Más temprano, el SNM había anticipado que una baja presión en los niveles altos de la atmósfera, ubicada al oeste-noroeste de las islas, generaría condiciones de inestabilidad sobre la región, con aguaceros y tormentas eléctricas.
Se exhorta a los conductores a tener precaución en la carretera y a no intentar cruzar zonas inundadas.