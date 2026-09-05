El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que una onda tropical provocará un aumento significativo de la humedad durante el fin de semana, lo que favorecerá aguaceros frecuentes, tormentas aisladas y un riesgo creciente de inundaciones en varias regiones de Puerto Rico.

La agencia indicó que este sábado la humedad irá aumentando gradualmente conforme avance el borde delantero del sistema tropical. Los valores de agua precipitable —una medida de la humedad disponible en la atmósfera— subirán hasta cerca de 2 pulgadas, creando condiciones favorables para el desarrollo de lluvias durante la tarde.

Sábado

Aunque una capa de aire relativamente seco en los niveles medios de la atmósfera podría limitar inicialmente la formación de tormentas, el calentamiento diurno y los efectos locales favorecerán aguaceros y tronadas aisladas sobre el interior, oeste y noroeste de la isla.

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El SNM advirtió que las lluvias más fuertes podrían provocar acumulación de agua en carreteras y zonas de mal drenaje, además de un riesgo bajo de inundaciones urbanas y en quebradas, principalmente en el oeste de Puerto Rico.

Domingo

El panorama será más activo el domingo, cuando la humedad profunda cubra la región y la atmósfera alcance niveles superiores a lo normal. Esto permitirá una mayor cobertura de aguaceros y elevará el potencial de lluvias intensas.

Aunque la atmósfera será algo más estable en niveles altos, persistirá suficiente inestabilidad en las capas bajas para producir tormentas, especialmente donde el relieve y el calor favorezcan el desarrollo de nubes de lluvia.

Los meteorólogos señalaron que el domingo representa el período con mayor riesgo de inundaciones, debido a la posibilidad de aguaceros persistentes sobre las mismas áreas.

Lunes

Para el lunes, la humedad seguirá siendo abundante, aunque un fortalecimiento de una alta presión en niveles altos limitará el desarrollo de tormentas profundas. Aun así, continuarán los aguaceros, principalmente sobre el interior y oeste de Puerto Rico, con posibilidad de lluvias localmente fuertes.

Además, no se descarta la formación de “streamers”, bandas estrechas de lluvia que se desarrollan a sotavento de El Yunque y de las islas municipio, las cuales pueden extenderse hacia el área metropolitana de San Juan y producir acumulaciones significativas de lluvia cuando varias células pasan sobre el mismo lugar.

El calor seguirá sigue

A pesar del aumento de la nubosidad y las lluvias, las condiciones de calor peligroso continuarán durante el fin de semana y hasta el lunes. El SNM explicó que las altas temperaturas y la humedad mantendrán índices de calor elevados, especialmente en las zonas costeras y urbanas.

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No obstante, la intensidad del calor dependerá de cuánta nubosidad se desarrolle y de cuán temprano comiencen los aguaceros cada día, ya que ambos factores podrían reducir el calentamiento durante la tarde.

Condiciones en las playas

Para quienes planean visitar las playas durante el fin de semana feriado, el pronóstico es relativamente favorable. El riesgo de corrientes marinas será bajo en la mayoría de las costas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Sin embargo, Meteorología recordó que las corrientes de resaca pueden formarse incluso cuando el riesgo es bajo, particularmente cerca de espigones, muelles, arrecifes y rompeolas, por lo que recomendó mantenerse alerta y seguir las indicaciones de los salvavidas.