Puerto Rico tendrá un domingo mayormente estable, con condiciones del tiempo relativamente tranquilas y poca humedad, aunque no se descartan algunos aguaceros pasajeros en sectores de las islas, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

La masa de aire seco que domina la región favorecerá cielos mayormente despejados o parcialmente nublados. El contenido de humedad disminuirá a cerca de 0.80 pulgadas, un nivel bajo que limitará el desarrollo de aguaceros durante el día.

Sin embargo, el viento del este podría transportar algunas lluvias pasajeras hacia las Islas Vírgenes estadounidenses y sectores expuestos al viento en Puerto Rico. En horas de la tarde, el calentamiento diurno y los efectos locales podrían provocar aguaceros aislados en el interior y oeste de la Isla.

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En cuanto a las temperaturas, el calor continuará por encima de lo normal para esta época del año. Se esperan máximas entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit en las zonas costeras y urbanas, mientras que en las áreas montañosas los termómetros podrían fluctuar entre los altos 70 y bajos 80 grados.

El SNM indicó que este patrón de temperaturas superiores al promedio se mantendrá durante los próximos días, hasta finales de noviembre y principios de diciembre.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse hidratada, buscar sombra y procurar lugares frescos durante las horas de mayor calor, especialmente las personas más sensibles a las altas temperaturas.