Puerto Rico tendrá otro día de condiciones variables este jueves, con aguaceros que pudieran ser fuertes en sectores del interior, oeste y suroeste de la Isla, donde persistirá un riesgo elevado de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos.

Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, aunque la masa de aire estará algo más seca que en días anteriores, todavía conservará suficiente humedad para favorecer el desarrollo de precipitaciones durante la tarde.

El calentamiento diurno contribuirá a desestabilizar la atmósfera a medida que avance el día, mientras que los vientos del este al este-noreste dirigirán los aguaceros que se formen hacia el interior occidental y los municipios del suroeste.

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Los pronósticos indican que algunas áreas pudieran recibir entre 1 y 2.5 pulgadas de lluvia de manera localizada, lo que aumentaría la posibilidad de inundaciones en zonas urbanas y cerca de riachuelos.

Por ello, las condiciones requerirán especial atención en el cuadrante suroeste de Puerto Rico, donde se mantendrá elevado el riesgo de inundaciones.

¿Y en el resto de Puerto Rico?

En el este de la Isla y las Islas Vírgenes estadounidenses también pudieran registrarse aguaceros pasajeros, impulsados por los vientos alisios. Sin embargo, no se anticipan acumulaciones significativas de lluvia en esas zonas.

El panorama cambiará el viernes, cuando se espera la entrada de aire más seco al noreste del Caribe. Este cambio limitará el desarrollo de aguaceros y favorecerá condiciones mayormente soleadas o parcialmente nubladas, con lluvias aisladas y de menor acumulación en el oeste de Puerto Rico.