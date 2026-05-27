El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) emitió esta tarde advertencias de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico, principalmente en la región oeste, debido al desarrollo de fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

Más temprano, la agencia había advertido que las condiciones del tiempo permanecerían inestables durante el día, con aguaceros y actividad eléctrica afectando distintas zonas de la Isla.

Como resultado, el SNM activó inicialmente advertencias de inundaciones para los municipios de Aguada, Añasco y Rincón hasta las 4:45 p.m.

⚠️ Aguada, Añasco, Rincón ⚠️



Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones



Until | Hasta: 4:45 PM AST Wed, May 27#PRwx pic.twitter.com/XxfhnQGe7I — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 27, 2026

Además, los pueblos de Camuy, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas y San Sebastián permanecen bajo advertencia de inundaciones hasta las 5:15 p.m., ante el riesgo de acumulación de agua en carreteras y zonas de poco drenaje.

Relacionadas Aguaceros y tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Puerto Rico hoy

“Evite carreteras inundadas y áreas bajas”, advirtió el SNM en su informe.

⚠️ Camuy, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas, San Sebastián ⚠️



Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones



Until | Hasta: 5:15 PM AST Wed, May 27#PRwx pic.twitter.com/mCja2DaRzc — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 27, 2026

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines y actualizaciones del tiempo, ya que las condiciones atmosféricas podrían continuar cambiando durante el resto de la tarde y noche.