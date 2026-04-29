El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios de la zona central de Puerto Rico, donde en horas de la tarde se han registrado fuertes lluvias.

Según la agencia, los municipios de Ciales, Morovis, Orocovis y Villalba permanecen bajo advertencia de inundaciones hasta las 4:30 de la tarde.

⚠️CIALES, MOROVIS, OROCOVIS & VILLALBA⚠️



Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones



Until | Hasta: 4:30 PM AST Apr 29, 2026#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/7TfV91oI55 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 29, 2026

Además, el SNM emitió también una advertencia de tormenta eléctrica severa para municipios del interior y del norte-central.

“El radar Doppler está rastreando una fuerte tormenta eléctrica sobre Ciales y Morovis, moviéndose hacia el norte a 10 millas por hora”, indica el aviso. El informe también advierte sobre ráfagas de viento de hasta 25 millas por hora y la posibilidad de granizo del tamaño de un guisante en esas áreas.

A special weather statement has been issued for Corozal PR, Florida PR and Toa Alta PR until 3:30 PM AST pic.twitter.com/489FghhAzJ — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 29, 2026

Más temprano, la agencia había advertido sobre otra ronda de aguaceros que afectaría varias zonas de la Isla.

Desde el lunes, Puerto Rico experimenta un patrón de lluvias asociado a una vaguada. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las debidas precauciones.