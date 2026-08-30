El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este domingo varios informes especiales ante el desarrollo de fuertes tormentas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora y una posible salida del cauce del Río Blanco en Naguabo, entre otras condiciones que afectan distintas zonas de Puerto Rico.

Según el primer aviso emitido, una fuerte tormenta eléctrica afectará el cuadrante sureste de Puerto Rico con ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora (mph).

El informe incluye a Guayama, Patillas, San Lorenzo, Cayey, Caguas, Cidra, Arroyo, Juncos, Yabucoa, Maunabo, Las Piedras, Comerío, Aibonito, Humacao, Barranquitas, Salinas y Naguabo, entre las zonas que podrían verse afectadas.

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“Los fuertes vientos podrían derribar ramas de árboles y hacer volar objetos que no estén asegurados”, lee el informe del SNM.

La agencia también advirtió sobre una posible salida del cauce del Río Blanco en Naguabo, debido a los niveles de agua registrados en el cuerpo de agua.

[AUG 30 12:50 PM AST]

The Río Blanco in Naguabo just reached action stage due previous shower activity. If you have any reports, please share them with local officials.#prwx pic.twitter.com/QgEQSIabY6 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 30, 2026

Además, el SNM emitió un aviso especial por fuertes vientos para municipios del oeste, entre ellos Yauco, San Germán y Guánica, donde se esperan ráfagas de alrededor de 40 mph. Este aviso estará vigente hasta al menos las 2:00 de la tarde.

“El radar Doppler indicó tormentas eléctricas fuertes, capaces de producir vientos de entre 40 y 50 nudos y frecuentes descargas eléctricas...Otras tormentas eléctricas podrían desplazarse desde Puerto Rico hacia las aguas caribeñas cercanas a la costa”, lee el informe del SNM.

A special weather statement has been issued for Mayagüez PR, Yauco PR and Hormigueros PR until 2:00 PM AST pic.twitter.com/9GXrXUcKWB — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 30, 2026

Desde temprano hoy, el SNM había advertido que los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Dolly dejarían lluvias, ráfagas de viento y tormentas eléctricas sobre Puerto Rico a lo largo del día.

La costa norte y este de la Isla también tiene vigente una advertencia de riesgo alto de corrientes marinas, con olas rompientes que podrían alcanzar los 9 pies.

“Las corrientes marinas son canales de agua potentes que fluyen rápidamente alejándose de la costa. Se forman con mayor frecuencia en áreas bajas o donde hay rupturas en los bancos de arena, así como cerca de estructuras como espigones, rompeolas y muelles. Siga las recomendaciones de los salvavidas y preste atención a las banderas, señales y avisos colocados en las playas”, recomendó la agencia.

Ante estas condiciones, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los informes del tiempo, no acudir a playas del norte y evitar cruzar zonas con agua estancada ante el riesgo de posibles inundaciones.