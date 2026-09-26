El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió en la tarde de este sábado un comunicado especial para advertir de fuertes tronadas que se extienden desde Toa Alta y Naranjito hacia Ciales.

Se informó que a las 3:05 p.m. el radar Doppler registró el área de tronadas.

📅 Sat, Sep 26, 2026

🌦️⚠️ Special Weather Statement | Comunicado Especial del Tiempo

⏰ Sat Sep 26, 3:45 PM AST | sáb, 26 sept, 3:45 p. m. AST

Stay alert. | Manténgase atento.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/TLdQsdgc2b — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 26, 2026

“Vientos en ráfagas de sobre 50 millas por hora”, está entre los impactos destacados.

También se informó de la posibilidad de granizo, rayos y nubes de embudo.

“Los rayos pueden caer a una distancia de hasta 10 millas de la tormenta. Busque refugio seguro dentro de un edificio o vehículo”, indicó Meteorología en su informe.

Añade que “estas tronadas también traen lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones repentinas. No conduzca su vehículo por carreteras inundadas”.

Los pueblos que pudiesen ser afectados son Corozal, Naranjito, Vega Alta, Morovis, Orocovis,Ciales, Toa Alta, Toa Baja, Vega Baja, Florida, Barranquitas y Comerio.