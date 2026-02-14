Si programaba actividades de aire libre para esta celebración del Día de San Valentín, sepa que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan ha pronosticado un día lluvioso, principalmente en horas de la tarde.

La zona más afectada será la Cordillera Central.

La proyección del SNM es que en horas de la mañana habrá entre un 10% a un 30% de probabilidad de aguaceros a través de sectores del norte. En la tarde, se registra una probabilidad de un 50% a un 80% a través de sectores de la Cordillera Central y en la noche se proyecta de un 30% a un 50% de posibilidad de lluvia para sectores del norte.

FEB 14, 2026 🌧️💕



🌧️ Showers expected this afternoon across the Cordillera Central.



🌧️ Aguaceros en horas de la tarde a través de la Cordillera Central.#prwx #usviwx pic.twitter.com/J0yFzF4NbO — NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 14, 2026

Entre los impactos esperados está pavimento mojado, acumulación de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje e inundaciones urbanas y de riachuelos.

Esta lluvia está relacionada al tercer sistema frontal que afecta a Puerto Rico en estas últimas dos semanas.

“Se espera un deterioro del patrón meteorológico desde hoy hasta el domingo con la llegada de un frente. Para hoy, existe una amenaza de inundación de limitada a elevada en el interior de Puerto Rico. Los residentes podrían experimentar inundaciones menores en zonas urbanas y bajas, así como algunas inundaciones en pequeños arroyos con mayor actividad”, detalla el informe del tiempo.

Con la llegada del frente frío también se auguran temperaturas frescas hoy y mañana, domingo, principalmente porque los vientos llegan del norte.

No es hasta el lunes que se espera la llegada de aire más seco.

En cuanto a las condiciones marítimas, sepa que hay “un riesgo bajo a moderado de corrientes marinas en todas las playas costeras de Puerto Rico. Nade con precaución y siempre verifique las condiciones locales de la playa antes de entrar al agua”.

Las olas rompientes estarán entre cuatro a cinco pies.