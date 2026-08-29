Del calor no nos salvamos.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que el calor será el principal riesgo este sábado en Puerto Rico, mientras que a partir del domingo las condiciones del tiempo cambiarán con la llegada de una onda tropical asociada a los remanentes de Dolly, que aumentará el potencial de lluvias fuertes, tormentas eléctricas e inundaciones urbanas.

Según el SNM, una masa de aire más seca comenzará a establecerse sobre la región durante la mañana, reduciendo significativamente la actividad de aguaceros. Solo se esperan lluvias aisladas durante la tarde en sectores del oeste de Puerto Rico debido a los efectos locales del calentamiento diurno.

PUBLICIDAD

Como resultado, el riesgo de inundaciones se mantiene entre ninguno y bajo para hoy.

Sin embargo, las altas temperaturas serán la principal preocupación. La combinación de humedad disponible, temperaturas mínimas por encima de lo normal, vientos del este-sureste y escasas precipitaciones favorecerá índices de calor peligrosamente elevados.

Por ello, permanece en vigor una advertencia de Calor desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para las zonas costeras y urbanas de Puerto Rico, además de Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Remanentes de Dolly

El SNM informó que, entre la noche del sábado y el domingo, comenzará a llegar humedad profunda desde el este asociada a una onda tropical y a los remanentes del sistema Dolly.

Los modelos meteorológicos proyectan que el contenido de humedad atmosférica aumentará hasta valores de 2 a 2.5 pulgadas de agua precipitable (PWAT), un nivel favorable para el desarrollo de aguaceros y tormentas.

Las primeras lluvias y tronadas podrían desarrollarse sobre las Islas Vírgenes durante la mañana del domingo, extendiéndose posteriormente a Vieques, Culebra y el este de Puerto Rico, antes de propagarse al resto de la isla en horas de la tarde.

Entre el domingo y el lunes se espera un patrón atmosférico mucho más inestable, con periodos de tiempo borrascoso capaces de producir lluvia moderada a localmente intensa.

Aunque el SNM aclara que estas precipitaciones no serán suficientes para poner fin a la sequía que afecta a varias regiones, sí podrían aportar lluvia beneficiosa para los embalses y la vegetación.

La agencia anticipa un riesgo de lluvia excesiva entre limitado y elevado, por lo que las inundaciones repentinas en áreas vulnerables serán cada vez más probables.

La mayor nubosidad y las lluvias previstas para el domingo y el lunes también provocarán un descenso en las temperaturas, ofreciendo un alivio temporal tras varios días de calor intenso.

El Servicio Nacional de Meteorología exhortó a residentes, visitantes y autoridades a mantenerse atentos a los próximos pronósticos, ya que la confianza en los detalles del evento continuará aumentando durante las próximas horas.