Puerto Rico tendrá este miércoles, 21 de octubre, una jornada con menos actividad de lluvia y mayor presencia de sol en comparación con los días siguientes, aunque no se descartan aguaceros aislados durante la tarde debido a los efectos locales.

Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, el miércoles se perfila como el día más estable y menos activo de este periodo a corto plazo. La disminución de la humedad en los niveles medios de la atmósfera limitará la formación y duración de los aguaceros más intensos.

Sin embargo, el aumento en las horas de sol podría provocar temperaturas más elevadas, especialmente en las zonas costeras y urbanas.

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Aguaceros aislados durante la tarde

Los efectos del calor diurno y las condiciones locales podrían favorecer el desarrollo de aguaceros en sectores del interior y el norte de Puerto Rico durante la tarde. Aunque la actividad sería más limitada, no se descartan tronadas aisladas.

El panorama atmosférico también apunta a vientos débiles del sureste al sur, por lo que algunos aguaceros podrían desplazarse lentamente. De desarrollarse lluvias persistentes sobre una misma zona, podrían provocar acumulaciones localizadas.

Durante la tarde de este martes ya se habían desarrollado aguaceros y tronadas sobre el norte de la isla, con potencial de lluvia fuerte, relámpagos frecuentes e inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos en sectores donde la precipitación persistiera.

Para las Islas Vírgenes estadounidenses, se esperan aguaceros pasajeros y tronadas aisladas, aunque gran parte de la actividad permanecería sobre las aguas circundantes.

Aumentará la humedad desde la noche del miércoles

Aunque el miércoles presentaría condiciones relativamente más tranquilas, el panorama cambiaría entre la noche de ese día y el jueves, cuando se espera un aumento significativo en la humedad tropical.

Los modelos meteorológicos proyectan un ambiente más húmedo, favorable para aguaceros más generalizados y persistentes en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

La mayor cobertura de nubes podría limitar el calentamiento diurno y la formación de algunas tronadas. No obstante, los efectos locales y los periodos con menos nubosidad todavía podrían favorecer aguaceros fuertes en determinadas áreas.

El riesgo de inundaciones aumentaría el jueves

Con el incremento de la humedad, la principal preocupación para el jueves será el aumento en el riesgo de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, así como crecidas rápidas de ríos e inundaciones repentinas aisladas donde ocurran lluvias fuertes y repetidas.

Este patrón más húmedo podría extenderse durante la segunda mitad de la semana laboral.