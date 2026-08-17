El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de calor para gran parte de Puerto Rico debido a que los índices de calor podrían alcanzar desde los 102 hasta los 111 grados Fahrenheit durante la tarde de este lunes.

La advertencia estará vigente de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., mientras que el SNM indicó que las condiciones secas continuarán al menos hasta el martes.

Los municipios bajo la advertencia son Patillas, Moca, Río Grande, Humacao, Aguadilla, Isabela, Ponce, Vega Baja, Aguada, Lajas, Yauco, Cidra, Toa Baja, San Germán, Canóvanas, Salinas, Quebradillas, Cataño, Vega Alta, Ceiba, Barceloneta, Santa Isabel, Naguabo, Peñuelas, Camuy, Aguas Buenas, Toa Alta, Mayagüez, Carolina, Guánica, Culebra, San Juan, Arecibo, Vieques, Fajardo, Juncos, Las Piedras, Arroyo, Gurabo, Caguas, Juana Díaz, Añasco, Dorado, Comerío, Cabo Rojo, Florida, Hatillo, Hormigueros, Manatí, Guayama, Loíza, Maunabo, Guaynabo, Guayanilla, Trujillo Alto, Bayamón, Rincón, Cayey, Yabucoa, San Lorenzo y Luquillo.

[AUG 17, 2026]



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El SNM advirtió que este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente aquellas que no cuentan con una hidratación adecuada.

“Beba abundante líquido, permanezca en una habitación con aire acondicionado, evite exponerse al sol y verifique el estado de familiares y vecinos”, recomendó el SNM.