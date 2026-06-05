Este viernes estará caluroso y mañana, sábado, pudiera estarlo mucho más.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan estipuló que el índice de calor rondará hoy entre los 100 a los 108 grados Fahrenheit, lo que se catalogó como “calor elevado”. Mientras, para mañana, sábado, pudiese alcanzar los 111 grados.

El índice de calor es la sensación que tiene el humano cuando se combinan altas temperaturas con la humedad disponible.

🌦️☀️ **Probabilidad de lluvia baja a moderada. Índices de calor entre 100° y 108°F hoy. 💧🌡️**



🌦️☀️ **Low to moderate chance of rain. Heat indices between 100° and 108°F today. 💧🌡️**#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/jvYk8gZ6Xd — NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 5, 2026

Según Meteorología, es durante el mediodía cuando se pudiera sentir mayor calor, especialmente en las zonas urbanas y costeras.

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El informe del día indica que es una alta presión que domina las condiciones del tiempo.

28 Fotos Toma nota para que no sufras una emergencia.

“Se espera una probabilidad baja a moderada de lluvia, principalmente en horas de la tarde. Además, los índices de calor alcanzarán entre 100 y 108 grados Fahrenheit entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m. especialmente en áreas urbanas y costeras. Manténgase hidratado y limite la exposición prolongada al sol”, detalla.

Para mañana, el informe precisa que las condiciones más calurosas, con índice de calor de entre 100 a 111 grados, se sentirían al norte y oeste de la Isla.

Gráfica del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan sobre los efectos del agotamiento debido al calor y la insolación o "heat stroke". ( Suministrada )

Ya el domingo, humedad asociada a una onda tropical pudiera afectar a la Isla. Vendría acompañada de un pulso de particulado de polvo del desierto del Sahara, lo que provocará cielos brumosos y podría limitar la cobertura de los aguaceros.

“Se prevé que la mayor cobertura de lluvias se concentre en el este de Puerto Rico durante la mañana, seguida de convección por la tarde en el interior y el oeste de Puerto Rico. Las temperaturas cálidas persistirán durante todo el período, con índices de calor elevados en las zonas urbanas y costeras”, detalla el informe.

En cuanto a las condiciones marítimas, se espera oleaje entre tres a cinco pies.

“Hoy se pronostica un riesgo bajo a moderado de corrientes marinas para las zonas costeras de Puerto Rico. Los visitantes de las playas deben mantenerse atentos a las condiciones del mar”, se recomendó.

Las playas con riesgo moderado de corrientes son las orientadas al norte y este de la Isla, incluyendo Vieques y Culebra.