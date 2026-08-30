MIAMI — La tormenta tropical Karina se intensificó hasta convertirse en huracán el domingo en el océano Pacífico y podría convertirse en una tormenta de gran intensidad esta semana, según los meteorólogos. El centro del ciclón se encontraba en alta mar y no suponía ninguna amenaza para la costa.

Karina registró vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora (130 kilómetros por hora), según informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, lo que la convierte en un huracán de categoría 1. Se considera un huracán importante aquel de categoría 3 o superior.

La tormenta se encontraba a unas 820 millas (1,325 kilómetros) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad de 15 millas por hora (24 kilómetros por hora), siguiendo una trayectoria prevista que la llevaría más hacia el Pacífico.

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Aunque se preveía que Karina se mantuviera bien alejada de la costa, era probable que el oleaje provocado por la tormenta generara condiciones peligrosas de oleaje y corrientes de resaca en algunas zonas del suroeste de México y de la península de Baja California, según informó el centro de huracanes.

En otras zonas del Pacífico, la tormenta tropical Lowell se encontraba a 1,150 millas (1,850 kilómetros) al sureste de Hawái y tampoco representaba ninguna amenaza para la costa.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha pronosticado una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo de la media debido a El Niño.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.