Puerto Rico experimentará este fin de semana la llegada de una nueva masa de polvo del Sahara que provocará cielos brumosos, reducirá la actividad de lluvia y podría afectar la calidad del aire, informó este viernes el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Según el más reciente pronóstico de la agencia, las condiciones del tiempo permanecerán relativamente estables hasta el sábado, con vientos del este y este-sureste que continuarán arrastrando parchos de humedad sobre la región.

Esto favorecerá la ocurrencia de aguaceros pasajeros durante las horas de la madrugada y la mañana sobre las Islas Vírgenes estadounidenses y las zonas del este de Puerto Rico, mientras que en horas de la tarde solo se esperan lluvias aisladas sobre sectores del interior, norte-central y noroeste de la Isla.

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El SNM indicó que la cantidad de humedad en la atmósfera permanecerá entre niveles normales y ligeramente por debajo de lo habitual para esta época del año, por lo que las precipitaciones serán, en términos generales, ligeras y de carácter localizado.

Sin embargo, el escenario cambiará gradualmente con la llegada de una capa de aire del Sahara.

De acuerdo con los meteorólogos, el polvo comenzará a filtrarse sobre las Islas Vírgenes durante la tarde del viernes con concentraciones moderadas a altas. Para el sábado, la nube alcanzará su mayor intensidad sobre Puerto Rico y persistirá hasta el domingo.

La entrada de esta masa de aire más seca reducirá aún más la formación de aguaceros durante el fin de semana festivo, limitando la lluvia principalmente a algunos chubascos pasajeros impulsados por los vientos alisios.

Además, el SNM advirtió que las altas concentraciones de polvo del Sahara ocasionarán cielos opacos o brumosos, periodos de visibilidad reducida y un deterioro en la calidad del aire, especialmente para personas con asma, alergias, enfermedades respiratorias y otros grupos sensibles.

Ante este panorama, la agencia exhortó a residentes y visitantes a seguir las recomendaciones de salud durante el evento de polvo.

Meteorología también informó que las temperaturas continuarán elevadas durante los próximos días, especialmente entre el final de la mañana y las horas de la tarde.

Aunque los índices de calor se mantendrán por debajo de los criterios para emitir avisos de calor, la agencia recordó que aún podrían registrarse efectos relacionados con las altas temperaturas.

Por ello, recomendó mantenerse bien hidratado, vestir ropa ligera y de colores claros, y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor.