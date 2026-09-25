Las condiciones del tiempo estarán más tranquilas durante la mañana del viernes, aunque podrían registrarse algunos aguaceros pasajeros sobre las áreas que reciben el viento, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Durante la tarde, se espera el desarrollo de aguaceros más localizados y de corta duración, principalmente sobre el interior y el oeste de Puerto Rico. En comparación con los días anteriores, la disponibilidad de humedad será menor, por lo que se anticipa una actividad de lluvia más limitada.

El SNM explicó que las condiciones atmosféricas en los niveles altos cambiarán poco durante el viernes y sábado, pero la disminución de humedad será el principal factor que limitará el desarrollo de aguaceros.

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Por esta razón, el riesgo general de inundaciones disminuirá. No obstante, los aguaceros más fuertes todavía podrían provocar acumulación de agua en carreteras y áreas con drenaje deficiente, particularmente en sectores donde persistan suelos saturados.

Aunque habrá menos humedad disponible para producir lluvia, las temperaturas continuarán por encima de lo normal durante el viernes.

Los modelos meteorológicos proyectan un aumento gradual de las temperaturas en los niveles bajos de la atmósfera hacia el sábado. Además, la presencia de pequeñas cantidades de polvo del Sahara y una menor cobertura de nubes podrían favorecer un mayor calentamiento durante el día.

Por ello, el SNM indicó que no se pueden descartar avisos de calor, particularmente durante el sábado.

En resumen, el viernes presentará condiciones generalmente favorables durante la mañana, algunos aguaceros pasajeros en áreas de barlovento y actividad de lluvia más localizada durante la tarde, principalmente en el interior y oeste de Puerto Rico. El riesgo de inundaciones será menor que en los días anteriores, pero el calor continuará siendo una preocupación.