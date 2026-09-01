Lluvias intensas provocan advertencia de inundaciones para varios pueblos
¡Cuidado en la carretera!
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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios de las zonas metropolitana y oeste de Puerto Rico, debido a las lluvias y tormentas eléctricas que se registran en esas áreas.
Según el informe especial de la agencia, Bayamón, San Juan, Trujillo Alto y Guaynabo están bajo advertencia de inundaciones hasta al menos las 4:00 de la tarde.
“Hay inundaciones menores en curso o se espera que comiencen en breve en el área bajo advertencia. Han caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia”, advirtió el SNM.
⚠️BAYAMÓN, GUAYNABO, SAN JUAN & TRUJILLO ALTO⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 1, 2026
Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones
Until | Hasta: 4:00 PM AST Sep 1st, 2026#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/Lp18IqxgR0
La agencia también emitió una advertencia de inundaciones para municipios de la zona oeste de la Isla, entre ellos Aguada, Las Marías, Moca y San Sebastián, hasta las 5:00 de la tarde.
“Se esperan cantidades adicionales de lluvia de hasta 1 pulgada en el área. Estas lluvias adicionales provocarán inundaciones menores”, dijo también la agencia.
Un aviso especial también fue emitido para Isabela, Aguadilla y San Sebastián debido a las fuertes lluvias y a ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora (mph) registradas en esos municipios.
A special weather statement has been issued for Aguadilla PR, Isabela PR and San Sebastián PR until 3:00 PM AST pic.twitter.com/V965XVL6h2— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 1, 2026
Más temprano, el SNM había advertido que los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Dolly continuaban en nuestra zona y provocarían lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Ante estas condiciones, se exhorta a los conductores a no cruzar zonas inundadas y a mantenerse atentos a los informes y avisos del tiempo.