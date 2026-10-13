Aguaceros y tronadas fuertes, especialmente en el interior y oeste de la isla, ocurrirán este martes advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés).

Según el pronóstico, las condiciones estarán favorables para el desarrollo de aguaceros fuertes y tronadas, durante horas de la tarde, debido a la abundante humedad en la atmósfera y la inestabilidad provocada por un sistema de baja presión en los niveles altos al suroeste de la región.

El NWS anticipó que las lluvias podrían provocar inundaciones urbanas y en riachuelos, además de un rápido aumento en los niveles de los ríos, particularmente en municipios del oeste, donde los suelos mantienen niveles elevados de humedad.

PUBLICIDAD

La cantidad de humedad disponible en la atmósfera se mantiene con valores superiores a los normales para mediados de octubre. Esta condición, combinada con el calentamiento diurno y los vientos débiles, favorecerá el desarrollo de nubes de tormenta capaces de producir lluvias intensas.

Los modelos meteorológicos proyectan acumulaciones de lluvia de entre 1.50 y 2.50 pulgadas, con los mayores valores previstos para el oeste de la isla.

La presencia de vientos débiles que dirigen las lluvias permitirá que algunos aguaceros se desplacen lentamente o permanezcan sobre una misma zona durante un periodo prolongado. Esto aumentará el riesgo de inundaciones en áreas urbanas, pequeños cuerpos de agua y carreteras vulnerables.

Además, la combinación de temperaturas más frías de lo normal en los niveles medios de la atmósfera y condiciones inestables podría generar tronadas fuertes, con ráfagas de viento, frecuente actividad eléctrica y la posibilidad de granizo pequeño.

Calor durante el día

Las temperaturas máximas en las zonas costeras y urbanas oscilarán entre los altos 80 y los bajos 90 grados Fahrenheit.

La humedad elevada y los puntos de rocío altos harán que la sensación térmica supere los 100 grados Fahrenheit en distintos sectores. En áreas localizadas del norte y oeste de Puerto Rico, podría exceder brevemente los 105 grados.

Sin embargo, el SNM indicó que, dadas las condiciones previstas y los vientos del este-noreste, no se anticipa la emisión de una advertencia por calor para las islas.

Para el miércoles se espera una reducción gradual en la cobertura de los aguaceros, a medida que disminuya ligeramente la humedad en los niveles medios de la atmósfera.

No obstante, todavía podrían registrarse aguaceros fuertes y tronadas aisladas en el oeste y suroeste de Puerto Rico. Los vientos también cambiarán gradualmente hacia el este y noreste entre finales del martes y el miércoles.

Ante el pronóstico de lluvias intensas, se recomienda a la ciudadanía evitar cruzar carreteras inundadas y mantenerse pendiente a las actualizaciones del Servicio Nacional de Meteorología, especialmente en zonas propensas a inundaciones repentinas.