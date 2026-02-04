Un sistema frontal continuará provocando lluvias y vientos fuertes en gran parte de Puerto Rico durante el día de hoy, miércoles, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La agencia indicó en su informe diario que los residentes pueden esperar brisas fuertes del noreste y este, así como períodos de lluvia moderada a localmente fuerte. Estas lluvias podrían provocar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, especialmente en la zona metropolitana, el centro, el este y el norte de la Isla.

Además de las lluvias, el SNM señaló que las condiciones costeras continúan siendo peligrosas, con riesgo de inundaciones costeras a lo largo de la costa norte y oeste de Puerto Rico. El oleaje rompiente se mantendrá entre 10 y 14 pies.

Particularmente, en la costa de Aguadilla se reportaron inundaciones costeras desde el lunes debido al fuerte oleaje, y hoy la zona permanece bajo aviso de fuertes marejadas.

Las autoridades municipales exhortan a la ciudadanía a mantenerse alejada de la costa mientras persista la fuerte marejada.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a ejercer precaución en las carreteras, ya que las lluvias podrían reducir la visibilidad y causar acumulación de agua. Asimismo, recomiendan evitar actividades en el mar y no ingresar al agua debido al alto riesgo de oleaje peligroso y corrientes marinas. Se aconseja mantenerse atentos a los boletines oficiales y a las actualizaciones del SNM.