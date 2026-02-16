Algunas lluvias pasajeras se registrarán hoy, lunes, en las zonas este, metropolitana y oeste de Puerto Rico, debido a los remanentes de un frente que permanecen sobre el área.

Así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), que advirtió que aún existe un riesgo limitado de inundaciones en estos sectores.

“Lluvias asociadas a los remanentes de un frente se moverán ocasionalmente a través del área hoy, aunque serán menos frecuentes y menos persistentes que el día anterior. El riesgo limitado de inundaciones aún es posible en sectores del este de Puerto Rico durante la mañana y en el noroeste en la tarde”, indicó la agencia.

Además, el SNM alertó sobre condiciones marítimas peligrosas en las playas del norte de Puerto Rico, donde corrientes marinas que representan riesgo para la vida podrían desarrollarse.

“Nade cerca de salvavidas y siga las banderas de advertencia”, exhortó el SNM.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines del tiempo y tomar precauciones, especialmente en áreas propensas a inundaciones y en zonas costeras.