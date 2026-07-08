El tiempo traerá de todo este miércoles a Puerto Rico: desde lluvias y posibles tormentas eléctricas hasta altas temperaturas en varias zonas de la Isla.

Así lo indica el informe diario del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), que advierte sobre múltiples amenazas para hoy. Entre ellas figuran un riesgo elevado de lluvias e inundaciones localizadas para municipios del oeste, como Rincón, Mayagüez y Aguada, así como para sectores del norte y este de Puerto Rico, incluyendo San Juan, Guaynabo, Carolina, Canóvanas, Luquillo y Fajardo, entre otros.

Las altas temperaturas también marcarán la jornada con temperaturas que podrían pasar los 90 grados Fahrenheit, mientras persisten otras condiciones que podrían afectar distintos puntos de la Isla.

“También se esperan riesgos limitados por incendios y bruma”, lee el informe del SNM.

📅 July 8, 2026 / 8 de julio de 2026: ⚠️ Multiple hazards today across PR & USVI: 🟠 Flooding, Heat, Wind & Marine • 🟡 Lightning, Fire Weather, Haze • 🌊 Moderate Rip Current Risk. Stay weather aware! #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/mzrwDDVv41 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 8, 2026

Las condiciones marítimas tampoco serán favorables. El SNM mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para las costas norte, este y sur de Puerto Rico.

“Es posible la presencia de corrientes capaces de poner en peligro la vida, especialmente en playas expuestas. Se recomienda nadar únicamente cerca de salvavidas, preferir playas protegidas cuando sea posible y evitar entrar al agua si las condiciones parecen inseguras”, recomendó finalmente la agencia.