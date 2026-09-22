Puerto Rico tendrá este martes una jornada marcada por el calor, la humedad y un aumento de la actividad de lluvia durante la tarde, particularmente sobre sectores del interior, norte y oeste de la Isla.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, se esperan aguaceros dispersos durante la mañana, seguidos por un incremento de la nubosidad y aguaceros más frecuentes en horas de la tarde. También podrían desarrollarse tronadas aisladas.

El pronóstico oficial contempla temperaturas máximas cercanas a los 92 grados Fahrenheit, mientras que la sensación térmica podría alcanzar alrededor de 106 grados en sectores de la zona metropolitana. Los vientos soplarán principalmente del este entre 6 y 14 millas por hora

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La combinación de humedad disponible, el calentamiento diurno y las condiciones atmosféricas en los niveles medios favorecerá el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas.

El SNM anticipa que durante la tarde aumentará la actividad de lluvia, especialmente en el interior, el norte y el noroeste de Puerto Rico. La perspectiva general del SNM para los próximos días también mantiene los aguaceros y tronadas vespertinos como uno de los principales riesgos meteorológicos.

En San Juan y municipios cercanos, el pronóstico establece una probabilidad de lluvia de 70%, con cantidades de entre tres cuartos de pulgada y una pulgada posibles en algunos sectores.

Posibilidad de inundaciones

Las lluvias más fuertes podrían provocar acumulación de agua en carreteras, zonas urbanas y áreas con drenaje deficiente, particularmente donde los aguaceros persistan o se desarrollen tormentas eléctricas.

El patrón atmosférico descrito por el SNM mantiene un riesgo de inundaciones que puede variar de limitado a elevado dependiendo del sector y de la intensidad de los aguaceros.

Además de la lluvia, las tronadas pudieran producir relámpagos frecuentes y ráfagas de viento, por lo que se recomienda precaución durante la actividad eléctrica.

El calor continuará

Aunque aumentarán los aguaceros, el calor seguirá siendo otro de los principales factores del tiempo este martes.

Las temperaturas volverán a acercarse a los 90 grados Fahrenheit, mientras que la combinación de temperatura y humedad elevará considerablemente la sensación térmica en varias zonas.

El SNM mantiene como panorama general para esta semana condiciones calurosas y húmedas, acompañadas de aguaceros y tormentas eléctricas principalmente durante las tardes.

Durante la noche del martes, la actividad de lluvia disminuirá, aunque todavía podrían registrarse algunos aguaceros aislados.