Las condiciones del tiempo en Puerto Rico estarán marcadas este sábado por calor, humedad limitada y aguaceros y tronadas localizadas durante la tarde, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

El SNM explicó que una masa de aire con niveles de humedad se establecerá sobre la región, acompañada de concentraciones bajas de polvo del Sahara. Esta condición limitará parcialmente el desarrollo de lluvias profundas.

Sin embargo, una vaguada en los niveles altos de la atmósfera continuará aumentando la inestabilidad, lo que, combinado con el calentamiento diurno, favorecerá el desarrollo de aguaceros y tronadas localizadas durante la tarde.

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El inicio de la actividad de lluvia podría ocurrir un poco más tarde que en días recientes. Además, los vientos del este-sureste dirigirán los aguaceros principalmente hacia el norte y noroeste de Puerto Rico.

El pronóstico oficial para San Juan contempla una jornada parcialmente soleada, con aguaceros aislados después del mediodía y una temperatura máxima cercana a los 92 grados Fahrenheit.

Aunque la actividad de lluvia será localizada, el SNM mantiene un riesgo limitado de lluvias excesivas en sectores de Puerto Rico.

Las lluvias más fuertes podrían provocar acumulación de agua en carreteras y áreas con drenaje deficiente. Algunos ríos del sureste podrían responder rápidamente a precipitaciones intensas y producir inundaciones localizadas.

También existe la posibilidad de deslizamientos y desprendimientos de rocas en zonas con suelos saturados y terrenos inclinados. Las tronadas más fuertes podrían producir rayos frecuentes y ráfagas de viento.

El calor seguirá presente

El calor continuará siendo otro de los principales riesgos durante el fin de semana. El SNM señaló que los índices de calor han alcanzado valores entre los altos 90 y mediados de los 110 grados Fahrenheit en zonas costeras.

Aunque el Aviso de Calor vigente este viernes fue extendido hasta las 4:00 p.m., el organismo anticipa que el calor continuará siendo un riesgo durante el fin de semana y no descarta emitir nuevos productos relacionados con las altas temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico del SNM, el domingo podría aumentar nuevamente la actividad de aguaceros y tronadas, particularmente sobre el interior y oeste de Puerto Rico, a medida que una onda tropical eleve los niveles de humedad hacia valores más cercanos a los normales para esta época.