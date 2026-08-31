El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que la humedad asociada a los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Dolly continuará afectando a Puerto Rico todavía hoy, lunes, con lluvias, tormentas eléctricas y condiciones marítimas peligrosas.

Según el informe diario de la agencia, se espera que hoy continúe el patrón inestable en Puerto Rico, con lluvias. El principal peligro son las acumulaciones de agua en zonas urbanas, donde el SNM anticipó que podrían registrarse inundaciones por pobre drenaje.

Tormentas eléctricas también podrían registrarse en diversas zonas del país.

“Se esperan períodos adicionales de lluvia hoy debido a la presencia de humedad. Manténgase atento a las condiciones del tiempo y ejerza precaución en las carreteras”, exhortó la agencia.

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Una advertencia de alto riesgo de corrientes marinas también está en efecto para playas del norte, este y sureste de Puerto Rico hasta al menos esta tarde. Las olas estarán entre los 6 y 9 pies.

📅 Aug 31, 2026



In effect | En efecto:



🌊⚠️ Small Craft Advisory | Advertencia para Embarcaciones Pequeñas

🌊⚠️ Rip Current Statement | Comunicado de Corrientes Marinas



📌Stay out of the water and follow the alert guidance.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/3hj0l4JBz0 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 31, 2026

“Las corrientes marinas son poderosos canales de agua que fluyen rápidamente alejándose de la costa. Ocurren con mayor frecuencia en zonas bajas o interrupciones en los bancos de arena y cerca de estructuras como espigones, rompeolas y muelles. Preste atención a las recomendaciones de los salvavidas, las banderas de vigilancia en las playas y los letreros”, explicó la agencia meteorológica.

“Si queda atrapado en una corriente marina, pida ayuda a gritos. Mantenga la calma, no se esfuerce hasta agotarse y manténgase a flote mientras espera ayuda”, terminó diciendo el SNM.