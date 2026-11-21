Las condiciones del tiempo para este sábado estarán caracterizadas por un ambiente húmedo e inestable, con aguaceros pasajeros durante el día y el desarrollo de lluvias y tronadas aisladas durante la tarde, especialmente en el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico, según el más reciente informe del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Durante la noche del viernes se desarrollaron fuertes aguaceros y tronadas sobre las aguas del Atlántico. Aunque la actividad de lluvia disminuyó gradualmente durante la madrugada, continuaron registrándose periodos de precipitaciones moderadas a fuertes, particularmente en sectores del norte y noreste de la isla.

Además, una banda de aguaceros se desplazó hacia el sureste de Puerto Rico, provocando acumulaciones de lluvia de entre 0.75 y una pulgada, principalmente entre los municipios de Yabucoa y Humacao. En el resto de la isla, las cantidades de lluvia fueron mínimas.

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¿Cómo estará el tiempo hoy?

Para este sábado, la presencia de un sistema de alta presión en los niveles medios y altos de la atmósfera contribuirá a mantener cierta estabilidad. Sin embargo, la humedad disponible, el calentamiento diurno, las brisas marinas y los efectos locales favorecerán el desarrollo de aguaceros durante las horas de la tarde.

Las áreas del interior, oeste y noroeste de Puerto Rico tendrán mayores probabilidades de experimentar lluvias y tronadas aisladas. Mientras tanto, en el este de la isla y las Islas Vírgenes estadounidenses también podrían registrarse aguaceros pasajeros.

La intensidad y distribución de las lluvias dependerán, en buena medida, de cuánto tiempo prevalezcan los periodos de sol y de la hora en que comiencen a desarrollarse los aguaceros.

Aumenta el potencial de lluvias para domingo y lunes

Las condiciones atmosféricas podrían tornarse más inestables entre mañana domingo y el lunes, debido al acercamiento y paso de una vaguada en los niveles altos de la atmósfera sobre el noreste del Caribe.

Este sistema favorecerá temperaturas más frías en los niveles superiores, un aumento en la humedad atmosférica y condiciones más propicias para el desarrollo de aguaceros y tronadas de mayor profundidad e intensidad.

Los modelos meteorológicos anticipan que la humedad disponible se mantendrá entre niveles normales y superiores a lo normal, mientras aumenta la humedad en los niveles medios de la atmósfera. Esta combinación podría provocar una mayor cobertura de lluvias durante el domingo y el lunes.

Aunque la vaguada favorecerá el desarrollo de actividad convectiva, los efectos locales continuarán siendo determinantes en la distribución e intensidad de las precipitaciones.

Riesgo de inundaciones en varias regiones

La principal preocupación durante los próximos días será la posibilidad de lluvias localmente fuertes, tronadas y situaciones de inundaciones.

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El mayor riesgo de inundaciones se concentrará en sectores del interior, oeste y noroeste de Puerto Rico, donde aguaceros repetitivos o de lento movimiento podrían provocar acumulaciones significativas de agua en zonas urbanas, carreteras y pequeños riachuelos.

También existe una baja probabilidad de inundaciones repentinas aisladas.

Sin embargo, se recomienda prestar especial atención a los municipios del este y sureste de la isla. En estas regiones se han registrado acumulaciones de lluvia superiores a cuatro pulgadas durante las pasadas 72 horas, lo que ha provocado suelos saturados y niveles elevados en quebradas y ríos.

Esta condición aumenta la posibilidad de escorrentías rápidas y crecidas repentinas de cuerpos de agua si se registran nuevas precipitaciones fuertes.

En otras zonas también podrían producirse acumulaciones de agua en carreteras y áreas con problemas de drenaje.

Continuará el calor y la humedad

A pesar de las lluvias previstas, el ambiente continuará cálido y húmedo. Durante los periodos de mayor insolación podrían registrarse índices de calor elevados, especialmente en las zonas costeras y urbanas.

Las autoridades meteorológicas mantienen como principales preocupaciones los aguaceros localmente fuertes, las tronadas y el potencial de inundaciones, particularmente entre el domingo y el lunes.