En pleno pico de la temporada de huracanes y ni un solo huracán se ha formado hasta el momento.

Aunque se había proyectado una temporada por debajo de lo normal, el fortalecimiento del fenómeno de El Niño ha ocasionado que hasta la fecha sólo se hayan formado tormentas tropicales. Estas han sido Arthur en junio, Bertha en julio, así como Cristóbal, Dolly y Edouard en agosto.

13 Fotos El fenómeno de El Niño podría influir en la cantidad de sistemas que se formen en 2026.

En lo que va de septiembre, época en que históricamente más actividad ciclónica ocurre, no se ha formado nada.

Meteorólogos han apuntado a varios récords que ya se han cumplido por este hecho.

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Philip Klotzbach, científico senior de una de las instituciones que realiza pronósticos de huracanes, la Universidad Estatal de Colorado, señaló que “la última vez que una temporada de huracanes en el Atlántico superó el 11 de septiembre antes de registrar su primer huracán fue en 1941”.

The 2026 Atlantic #hurricane season has still had zero hurricanes. The last time an Atlantic hurricane season went past 11 September before its 1st hurricane was in 1941. pic.twitter.com/j1bL7q1JTj — Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 11, 2026

Informó que en los años 1907 al 1914 no se registró ni un solo huracán. Mientras, el 8 de octubre de 1905 fue el año en que más tardó en formarse el primer huracán.

El jefe de Meteorología de WINK News en Florida, Matt Devitt, por su parte, destacó en una publicación en la X que el récord establecido fue que es la primera vez que no se forma un huracán para este fecha “desde que comenzó la era de los satélites en 1966”.

RECORD BROKEN! 🌀 No Hurricanes have formed so far in the Atlantic this season, which is now a new record for the latest without one in the Satellite Era since 1966. We can thank the powerful El Nino and rounds of Saharan Dust for the quiest season to this point. Only 1907 and… pic.twitter.com/pI03yNTU14 — Matt Devitt (@MattDevittWX) September 12, 2026

“Podemos atribuir esta calma a la intensa influencia de El Niño y a las sucesivas oleadas de polvo del Sahara. En la historia moderna, solo en 1907 y 1914 no se registró ningún huracán en toda la temporada. ¿Se sumará el 2026 a esta lista? Estén atentos...”, escribió.

Por lo pronto, el Centro Nacional de Huracanes no prevé la formación de un sistema tropical, ya sea tormenta o huracán, en los próximos siete días. De hecho, no hay ni una sola onda tropical en la mira de la agencia federal.

Para Puerto Rico, El Niño ha sido causante de una sequía, que para el sur y el este de la Isla es de carácter extrema. Ha impactado a la agricultura y los 183,000 abonados del embalse Carraízo experimentan un racionamiento de periodos de 48 horas.